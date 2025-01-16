Вест Хэм стремится подписать нападающего у одного из лидеров АПЛ

Лондонский "Вест Хэм" стремится подписать нападающего у "Ноттингем Форест".

Как сообщил журналист Флориан Плеттенберг, руководство "Вест Хэма" серьезно рассматривает возможность подписания 27-летнего Тайво Авонийи. Известно, что "молотобойцы" уже отправили первое предложение "Ноттингему", между клубами продолжаются активные переговоры.

Напомним, что действующий контракт нигерийского нападающего с "лесниками" рассчитан до конца июня 2027 года.

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В этом сезоне Тайво Авонийи забил лишь один гол, выходя на поле в 18 матчах за клуб во всех турнирах. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 22 миллиона евро.