Артета рассказал, усилится ли Арсенал в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, усилится ли клуб в январе.

По словам испанского тренера, он очень хочет получить усиление зимой, поскольку из-за травм потерял важных игроков.

"Да, конечно, потому что мы потеряли двух важных игроков — Букайо, который может выбыть на срок до трёх месяцев, и Габби, который выбыл надолго, надолго, надолго

Мы обязательно попробуем в этом окне. Мы активно ищем. Посмотрим, что мы сможем получить. Мы можем контролировать только результаты, и мы постоянно это делаем.

Иногда результаты бывают неутешительными, и вы не всегда получаете то, чего заслуживаете. Однако я уверен, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе мы добьёмся успеха", - сказал Артета.