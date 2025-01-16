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Артета рассказал, усилится ли Арсенал в январе
Им это необходимо
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, усилится ли клуб в январе.
По словам испанского тренера, он очень хочет получить усиление зимой, поскольку из-за травм потерял важных игроков.
"Да, конечно, потому что мы потеряли двух важных игроков — Букайо, который может выбыть на срок до трёх месяцев, и Габби, который выбыл надолго, надолго, надолго
Мы обязательно попробуем в этом окне. Мы активно ищем. Посмотрим, что мы сможем получить. Мы можем контролировать только результаты, и мы постоянно это делаем.
Иногда результаты бывают неутешительными, и вы не всегда получаете то, чего заслуживаете. Однако я уверен, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе мы добьёмся успеха", - сказал Артета.
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Напомним, что 12 января нападающий Габриэль Жезус в матче Кубка Англии получил травму и его унесли на носилках. Бразилец перенесёт операцию.
В конце декабря травму получил вингер команды Букайо Сака.
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