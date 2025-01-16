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Артета рассказал, усилится ли Арсенал в январе

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Им это необходимо

Артета рассказал, усилится ли Арсенал в январе

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал, усилится ли клуб в январе.

По словам испанского тренера, он очень хочет получить усиление зимой, поскольку из-за травм потерял важных игроков.

"Да, конечно, потому что мы потеряли двух важных игроков — Букайо, который может выбыть на срок до трёх месяцев, и Габби, который выбыл надолго, надолго, надолго

Мы обязательно попробуем в этом окне. Мы активно ищем. Посмотрим, что мы сможем получить. Мы можем контролировать только результаты, и мы постоянно это делаем.

Иногда результаты бывают неутешительными, и вы не всегда получаете то, чего заслуживаете. Однако я уверен, что в долгосрочной и среднесрочной перспективе мы добьёмся успеха", - сказал Артета.

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Напомним, что 12 января нападающий Габриэль Жезус в матче Кубка Англии получил травму и его унесли на носилках. Бразилец перенесёт операцию.

В конце декабря травму получил вингер команды Букайо Сака.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Владислав Прийменко
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