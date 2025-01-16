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Ноттингем будет бороться с лондонским топ-клубом за трансфер нападающего Брентфорда

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Претенденты на титул АПЛ будут соревноваться за его подписание

Ноттингем будет бороться с лондонским топ-клубом за трансфер нападающего Брентфорда

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Ноттингем Форест" составит конкуренцию лондонскому "Арсеналу" в борьбе за трансфер нападающего "Брентфорда".

Как сообщает издание The Telegraph, 28-летний Йоан Висса на данный момент является главной целью "лесников" и "канониров" в зимнее трансферное окно. Известно, что "Ноттингем" готов отпустить Тайво Авонии, вместо которого они и рассматривают Висса. В "Арсенале" высоко оценивают способности конголезского форварда, который может играть в центре и на флангах атаки.

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Напомним, что Йоан Висса присоединился к "Брентфорду" из французского "Лорьяна" в августе 2021 года за 8,5 миллионов фунтов. Его действующий контракт с клубом рассчитан до конца июня 2026 года.

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В этом сезоне Йоан Висса забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 22 матчах на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Ноттингем Форест Брентфорд (Лондон) Йоан Висса
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Источник:
The Telegraph
Опубликовал: Андрей Журба
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