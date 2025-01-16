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Арсенал хочет продлить контракт с потрясающим тинейджером

Англия

Он является конкурентом Зинченко на его позиции

Арсенал хочет продлить контракт с потрясающим тинейджером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Арсенал" хочет продлить контракт с потрясающим 18-летним воспитанником академии, которого Микель Артета считает феноменальным игроком.

Согласно информации от инсайдера Фабрицио Романо, в этом году руководство "Арсенала" готовит новое предложение по долгосрочному контракту левому защитнику Майлзу Льюису-Скелли.

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Отмечается, что тренерский штаб "канониров" приятно удивлен его прогрессом и восхищается его талантом. Переговоры с окружением игрока состоятся уже вскоре. Он является ключевой фигурой "Арсенала" на будущее.

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В этом сезоне Майлз Льюис-Скелли выходил на поле в 18 матчах за "Арсенал" во всех турнирах, отметившись одной результативной передачей. В октябре 2023 года он подписал свой первый профессиональный контракт с клубом.

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Арсенал (Лондон) Майлз Льюис-Скелли
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Андрей Журба
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