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Защитник Арсенала в соцсетях похвастался очередной индивидуальной наградой после дерби

Англия

Впечатляющая коллекция

Защитник Арсенала в соцсетях похвастался очередной индивидуальной наградой после дерби

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центральный защитник лондонского "Арсенала" решил похвастаться в соцсетях своей очередной индивидуальной наградой после дерби северного Лондона, в котором победу одержали "канониры" со счетом 2:1.

В этом поединке бразильский центрбек помог своей команде сравнять счет в первом тайме, когда после подачи с углового на него, мяч оказался в сетке ворот, отскочив от одного из игроков "шпор".

Габриэль Магальяеш получил награду лучшему игроку матча, которая стала для него уже третьей подряд по итогам игр с "Тоттенхэмом". Фото этой впечатляющей коллекции бразилец выложил у себя в соцсетях.

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Добавим, что в текущем сезоне Габриэль уже забил 5 голов во всех турнирах, проведя 28 игр в составе "канониров".

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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