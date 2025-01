Защитник Арсенала в соцсетях похвастался очередной индивидуальной наградой после дерби

Центральный защитник лондонского "Арсенала" решил похвастаться в соцсетях своей очередной индивидуальной наградой после дерби северного Лондона, в котором победу одержали "канониры" со счетом 2:1.

В этом поединке бразильский центрбек помог своей команде сравнять счет в первом тайме, когда после подачи с углового на него, мяч оказался в сетке ворот, отскочив от одного из игроков "шпор".

Габриэль Магальяеш получил награду лучшему игроку матча, которая стала для него уже третьей подряд по итогам игр с "Тоттенхэмом". Фото этой впечатляющей коллекции бразилец выложил у себя в соцсетях.

Gabriel has now earned the Player of the Match award in the last THREE north London derbies!



He was quick to show off his collection after @Arsenal's 2-1 win yesterday ???? pic.twitter.com/LkUmDN1kOH