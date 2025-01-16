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Защитник Арсенала в соцсетях похвастался очередной индивидуальной наградой после дерби
Впечатляющая коллекция
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Центральный защитник лондонского "Арсенала" решил похвастаться в соцсетях своей очередной индивидуальной наградой после дерби северного Лондона, в котором победу одержали "канониры" со счетом 2:1.
В этом поединке бразильский центрбек помог своей команде сравнять счет в первом тайме, когда после подачи с углового на него, мяч оказался в сетке ворот, отскочив от одного из игроков "шпор".
Габриэль Магальяеш получил награду лучшему игроку матча, которая стала для него уже третьей подряд по итогам игр с "Тоттенхэмом". Фото этой впечатляющей коллекции бразилец выложил у себя в соцсетях.
Gabriel has now earned the Player of the Match award in the last THREE north London derbies!— Premier League (@premierleague) January 16, 2025
He was quick to show off his collection after @Arsenal's 2-1 win yesterday ???? pic.twitter.com/LkUmDN1kOH
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Добавим, что в текущем сезоне Габриэль уже забил 5 голов во всех турнирах, проведя 28 игр в составе "канониров".
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