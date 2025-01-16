  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Капитаном Манчестер Сити заинтересовался клуб из Саудовской Аравии
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Капитаном Манчестер Сити заинтересовался клуб из Саудовской Аравии

Англия

Кайл Уокер может сменить клуб

Капитаном Манчестер Сити заинтересовался клуб из Саудовской Аравии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Будущее капитана "Манчестер Сити" Кайла Уокера пока остается неопределенным.

По данным Николо Скиры, 34-летний правый защитник получил предложение от одного из клубов Саудовской Аравии.

Тем не менее, английский футболист имеет альтернативный вариант продолжения карьеры. "Милан" проявил заинтересованность в услугах Уокера и готов подписать его на правах свободного агента.

Добавим, что у Кайла с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года.

Читайте такжеФоден рассказал, есть ли у Манчестер Сити шансы на победу в Премьер-Лиге
По теме
yellow-arrow
Спортдир Баварии прокомментировал слухи о трансфере Нкунку
yellow-arrow
Аль-Хиляль ищет замену Неймару. Нападающий Ливерпуля заинтересовал клуб
yellow-arrow
Замена Мудрику? Челси заинтересовался вингером топового клуба Бундеслиги
Кайл Уокер Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости