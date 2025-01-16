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Замена Мудрику? Челси заинтересовался вингером топового клуба Бундеслиги

Англия

Куда им ещё трансферы?!

Замена Мудрику? Челси заинтересовался вингером топового клуба Бундеслиги

Фото: twitter.com/BVB

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Клуб Мудрика заинтересовался вингером топового клуба Бундеслиги

По информации журналиста Sky Germany, лондонский "Челси" заинтересован в вингере дортмундской "Боруссии" Кариме Адейеми.

Английский клуб хочет купить игрока летом.

На позиции левого вингера у "Челси" кроме дисквалифицированного Михаила Мудрика ещё играют арендованный у "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо и Тирик Джордж.

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В этом сезоне Карим Адейеми сыграл в 11-ти матчах "Боруссии Д" в которых отметился пятью голами и отдал пять ассистов.

TransferMarkt оценивает футболиста сборной Германии в 35 млн евро.

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Источник:
Florian Plettenberg
Опубликовал: Владислав Прийменко
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