Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Замена Мудрику? Челси заинтересовался вингером топового клуба Бундеслиги
Куда им ещё трансферы?!
Фото: twitter.com/BVB
Клуб Мудрика заинтересовался вингером топового клуба Бундеслиги
По информации журналиста Sky Germany, лондонский "Челси" заинтересован в вингере дортмундской "Боруссии" Кариме Адейеми.
Английский клуб хочет купить игрока летом.
На позиции левого вингера у "Челси" кроме дисквалифицированного Михаила Мудрика ещё играют арендованный у "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо и Тирик Джордж.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Карим Адейеми сыграл в 11-ти матчах "Боруссии Д" в которых отметился пятью голами и отдал пять ассистов.
TransferMarkt оценивает футболиста сборной Германии в 35 млн евро.
Популярное сейчас
- Испанские СМИ назвали причину возможного расставания Гвардиолы с женой
- Контрольный матч. Динамо – Марибор 2:0. Подопечные Шовковского впервые на сборах не пропускают
- Динамо официально попрощалось с полузащитником
- Все дело в Миколенко. Мойес хочет подписать в Эвертон левого защитника
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки
- Променяла на хавбека Ювентуса. Россиянка бросила Мудрика после допинг-скандала. ФОТО