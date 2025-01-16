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Аль-Хиляль ищет замену Неймару. Нападающий Ливерпуля заинтересовал клуб
Удивительно, но в то же время нет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий Ливерпуля заинтересовал саудовский "Аль-Хиляль".
Sky Sports пишет, что "Аль-Хиляль" готов предложить нападающему "Ливерпуля" Мохаммеду Салаху выгодный контракт, если он захочет покинуть Европу и играть в Саудовской Аравии.
Это не первая попытка саудовских клуб заполучить египтянина. В августе 2023 года "Аль-Иттихад" предлагал за Салаха 150 млн евро, но "Ливерпуль" отклонил заявку.
""Аль-Иттихад" сделал предложение, которое должно было стоить до 150 миллионов фунтов стерлингов, но оно было отклонено, и Салах решил остаться в "Ливерпуле". С тех пор они всегда были очень осторожны, когда речь заходила о новом трансфере Салаха.
Нам постоянно говорили, что, если Салах хочет поехать в Саудовскую Аравию, его представителям нужно связаться с ними, и они всё устроят.
Они бы хотели, чтобы Салах играл в Саудовской профессиональной лиге", - сказал корреспондент Sky Sports Кавех Солкехол.
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На данный момент Салах сыграл за "Ливерпуль" в 29-ти матчах во всех турнирах. Он забил 21 гол и отдал 17 голевых передач.
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