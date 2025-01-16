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Боруссия Д может подписать защитника Челси
Ренату Вейга может перейти в Бундеслигу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Челси" Ренату Вейга может присоединиться к "Боруссии Дортмунд". Об этом сообщил Фабрицио Романо.
Руководство немецкого клуба вновь вышли на прямой контакт с "синими" относительно возможного трансфера Вейги. Сейчас обе стороны активно обсуждают детали сделки, в частности, ее финансовую составляющую.
Ренату в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал две результативные передачи.
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