Боруссия Д может подписать защитника Челси

Левый защитник "Челси" Ренату Вейга может присоединиться к "Боруссии Дортмунд". Об этом сообщил Фабрицио Романо.

Руководство немецкого клуба вновь вышли на прямой контакт с "синими" относительно возможного трансфера Вейги. Сейчас обе стороны активно обсуждают детали сделки, в частности, ее финансовую составляющую.

Ренату в текущем сезоне сыграл 18 матчей, в которых забил 2 гола и отдал две результативные передачи.

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