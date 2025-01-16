Боруссия Д активно работает над трансфером воспитанника Манчестер Юнайтед

Дортмундская "Боруссия" активно работает над тем, чтобы убедить "Манчестер Юнайтед" отпустить левого вингера Маркуса Рашфорда в аренду.

По словам Флориана Плеттенберга, представители обоих клубов провели новый раунд переговоров. Пока не известно, договорились ли стороны между собой.

Добавим, что Рашфорд в текущем сезоне за "красных дьяволов" сыграл 24 матча, забил 7 голов и отдал 3 ассиста.