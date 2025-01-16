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Рашфорд призывает СМИ обратить внимание на более важные проблемы, чем его жизнь
Маркус призывает СМИ к ответственности
Getty Images/Global Images Ukraine
Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд выразил свое возмущение после того, как узнал о планах одного издания опубликовать его фотографию с неизвестным ему рэпером.
"Сегодня со мной связались СМИ и сообщил, что они планируют опубликовать мою фотографию с рэпером, сделанную, очевидно, больше года назад. Я хочу объяснить, что никогда не видел этого фото, не знаю этого человека и не дружу с ним. Как и большинство футболистов, если кто-то просит сфотографироваться со мной, я никогда не отказываю, но я, очевидно, не в состоянии проверять биографию каждого человека, который просит меня о фото.
Могу ли я призвать СМИ вместо того, чтобы сосредоточиться на мне, использовать свои платформы для повышения осведомленности о многочисленных благотворительных организациях и отдельных людях, которые ежедневно работают по всей Великобритании над борьбой с преступлениями, чтобы предотвратить трагические потери. Я глубоко сочувствую семье Джимми Мизена", - написал игрок в своем Instagram.
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