Рашфорд призывает СМИ обратить внимание на более важные проблемы, чем его жизнь

Левый вингер "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд выразил свое возмущение после того, как узнал о планах одного издания опубликовать его фотографию с неизвестным ему рэпером.

"Сегодня со мной связались СМИ и сообщил, что они планируют опубликовать мою фотографию с рэпером, сделанную, очевидно, больше года назад. Я хочу объяснить, что никогда не видел этого фото, не знаю этого человека и не дружу с ним. Как и большинство футболистов, если кто-то просит сфотографироваться со мной, я никогда не отказываю, но я, очевидно, не в состоянии проверять биографию каждого человека, который просит меня о фото.

Могу ли я призвать СМИ вместо того, чтобы сосредоточиться на мне, использовать свои платформы для повышения осведомленности о многочисленных благотворительных организациях и отдельных людях, которые ежедневно работают по всей Великобритании над борьбой с преступлениями, чтобы предотвратить трагические потери. Я глубоко сочувствую семье Джимми Мизена", - написал игрок в своем Instagram.