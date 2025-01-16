  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Забарный? Болельщики Борнмута ответили, кто является лидером защиты в команде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Забарный? Болельщики Борнмута ответили, кто является лидером защиты в команде

Англия
Обновлено

Итоги небольшого опроса

Забарный? Болельщики Борнмута ответили, кто является лидером защиты в команде

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Официальный транслятор Премьер-лиги в Украине Setanta Sports поделился видео с опросом болельщиков "Борнмута".

Фанатов коллектива спросили, кого они считают главным защитником своей команды.

По итогам опроса, 8 болельщиков отдали свои голоса за нашего соотечественника Илью Забарного, 2 - за Дина Хейсена, а еще двое не смогли определиться между двумя защитниками и отдали голоса обоим.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
@setantasportsua Чи є Забарний лідером лінії захисту Борнмуту? ???? #zabarnyi #bournemouth #setantasports ♬ original sound - Setanta Sports Ukraine
Читайте такжеПусть будет бизнесмен. Забарный рассказал, чем бы занимался, если бы не футбол
По теме
yellow-arrow
Манчестер Сити договорился о подписании звезды Айнтрахта
yellow-arrow
Аморим против аутсайдера. Манчестер Юнайтед - Саутгемптон. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Рашфорд призывает СМИ обратить внимание на более важные проблемы, чем его жизнь
Борнмут Илья Забарный Дин Хейсен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости