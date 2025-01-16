Забарный? Болельщики Борнмута ответили, кто является лидером защиты в команде

Официальный транслятор Премьер-лиги в Украине Setanta Sports поделился видео с опросом болельщиков "Борнмута".

Фанатов коллектива спросили, кого они считают главным защитником своей команды.

По итогам опроса, 8 болельщиков отдали свои голоса за нашего соотечественника Илью Забарного, 2 - за Дина Хейсена, а еще двое не смогли определиться между двумя защитниками и отдали голоса обоим.