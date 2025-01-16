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Забарный? Болельщики Борнмута ответили, кто является лидером защиты в команде
Итоги небольшого опроса
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный транслятор Премьер-лиги в Украине Setanta Sports поделился видео с опросом болельщиков "Борнмута".
Фанатов коллектива спросили, кого они считают главным защитником своей команды.
По итогам опроса, 8 болельщиков отдали свои голоса за нашего соотечественника Илью Забарного, 2 - за Дина Хейсена, а еще двое не смогли определиться между двумя защитниками и отдали голоса обоим.
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@setantasportsua Чи є Забарний лідером лінії захисту Борнмуту? ???? #zabarnyi #bournemouth #setantasports ♬ original sound - Setanta Sports Ukraine
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