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Манчестер Сити договорился о подписании звезды Айнтрахта

Англия
Обновлено

Омар Мармуш переходит в АПЛ

Манчестер Сити договорился о подписании звезды Айнтрахта

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После длительных переговоров "Манчестер Сити" договорился о подписании контракта с форвардом Омаром Мармушем из "Айнтрахта".

Как пишет Фабрицио Романо, соглашение игрока будет рассчитано на пять лет. А вот финансовые детали договора не разглашаются.

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Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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