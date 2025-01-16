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Манчестер Сити договорился о подписании звезды Айнтрахта
Омар Мармуш переходит в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine
После длительных переговоров "Манчестер Сити" договорился о подписании контракта с форвардом Омаром Мармушем из "Айнтрахта".
Как пишет Фабрицио Романо, соглашение игрока будет рассчитано на пять лет. А вот финансовые детали договора не разглашаются.
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Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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