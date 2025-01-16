АПЛ. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 3:1. Диалло снова спасает Аморима от позора

Когда только показалось, что "Манчестер Юнайтед" приходит в себя и наконец привыкает к работе с новым наставником, постепенно адаптируя его игровой стиль, как мы увидели очередную неудачу на "Олд Траффорд". Неудачу в первую очередь игровую, а не в плане результата, ведь далеко не такой игры ожидали местные болельщики, когда ждали в гости главного аустайдера этого сезона Премьер-лиги.

Подопечные Ивана Юрича на прошлой неделе наконец выиграли, произошло это в рамках Кубка Англии и это позволило развеяться после такого сложного периода. Кажется, к матчу против манкунианцев они прекрасно подготовились. В стартовом составе хозяев поля не было дисквалифицированного Далота, вместо него на левом фланге латералем вышел Мазрауи, на противоположном фланге играл Амад Диалло, как и ожидалось.

Стоит отметить, что в первом тайме мы увидели скорее равную игру со взаимными атаками, хотя нет, во второй половине это уже перешло в частичную доминацию от "святых". Конечно, хозяева не отсиживались у своих ворот, они неплохо атаковали и самый острый момент был у Гарначо, когда Гойлунд практически выкатил ему мяч под удар с выгодной позиции перед воротами, но аргентинец не попал. Вообще почти вся опасность в тайме шла от Гарначо, он пробивал, но частенько его попытки блокировали в последний момент.

Куда больше предложили гости. Особенно активным в их составе были Тайлер Диблинг и Матеуш Фернандеш. В одном эпизоде Онану пришлось творить какие-то чудеса и делать двойной сейв, сначала отразив удар Диблинга в упор, а затем и добивание от Матеуша Фернандеша также. Лишь чудом "святые" тогда не вышла вперед. Еще несколько классных атак и в конце первой половины угловой, откуда они наконец-то забили. Обычная подача, продолжил ее Диблинг своим кивком и рикошетом от спины Угарте круглый залетел в ворота. Это автогол, а еще это первый гол "святых" с углового в этом сезоне.

Конечно, недовольные болельщики требовали от своей команды бежать вперед во второй половине встречи, но не надо было забывать об обороне, которую периодически терроризировал Сулемана. В одном эпизоде только откат от Де Лигта спас "дьяволов" от пропущенного гола. Да и удары мимо ворот после сольных проходов также были. Йоро не знал, как противодействовать ганцу. То есть даже во второй половине мы не то, что видели атаки "Юнайтед", острее все еще выглядели гости.

На 60-й минуте Антони имел железобетонный шанс сравнять счет после идеального прострела от Гарначо на дальнюю штангу, впрочем бразилец не пробил в пустой угол, а по сути покатил мяч в противоположную сторону, где стоял Рамсдейл. Все же карьера Антони на "Олд Траффорд" продолжает вызывать вопросы.

Наконец сравнять счет "красным дьяволам" удалось только на 82-й минуте и произошло это после того, как Амад Диалло решил подключиться к атаке. Он получил пространство, сблизился с Уокер-Питерсом и пробил. Удар заблокирован, но мяч рикошетом вернулся к Амаду, поэтому со второй попытки он уже переиграл Рамсдейла и это 1:1. После этого гола "святые" поплыли, поплыли очень сильно. Зато Амад только разминался.

На 90-й минуте Эриксен отдал просто волшебную передачу на ход Диалло, который вообще только под конец матча начал подключаться к атакам и тот в касание отправил круглого в ворота уже во второй раз. Это напомнило матч против "Манчестер Сити", где он по сути спас свою команду от поражения.

А за минуту до конца ивуариец обокрал защитника у ворот Рамсдейла и легко забил третий гол, оформив хет-трик в матче, который его команда проигрывала и проигрывала справедливо. Подопечные Ивана Юрича не справились с давлением последних минут, Амад Диалло снова спасает своих на последних минутах, это было красиво. Но вопросы к игре манкунианцев остаются. Господин Амориме, надо что-то делать.

АПЛ, 21-й тур

Стадион: "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный судья: Джон Брукс (Англия)

"Манчестер Юнайтед" — "Саутгемптон" 3:1

Голы: Диалло (82, 90, 90+4) — Угарте (43, автогол)

"Манчестер Юнайтед": Онана — Йоро, Де Лигт, Мартинес — Диалло, Угарте (Кольер, 54), Мейну (Антони, 46), Мазрауи — Гарначо, Фернандеш — Хойлунд (Зиркзе, 53)

"Саутгемптон": Рамсдейл — Бри, Беднарек (Вуд, 83), Харвуд-Беллис — Сугавара, Угочукву (Онуачу, 84), Арибо (Даунс, 73), Уокер-Питерс — Диблинг (Смоллбоун, 63), Фернандеш (Армстронг, 74) — Сулемана

Предупреждения: Мартинес (53) — Диблинг (45), Фернандеш (45+1), Даунс (79)