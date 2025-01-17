"Мы сыграли очень плохо, но результат важнее". Аморим отреагировал на волевую победу своей команды

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал волевую победу его команды на последних минутах над "Саутгемптоном" (3:1).

"Это был очень тяжелый матч. Они ("Саутгемптон") очень хорошо поработали, Сегодня нам не хватало контроля над игрой. Мы сыграли плохо, но, в конце концов, результат стоит на первом месте для клуба в этот момент".

"Я прекрасно понимаю, что болельщики хотят видеть гораздо лучший футбол, чем этот. Я хочу видеть гораздо лучший футбол, чем этот, но нам нужно время. Как я говорил ранее, прежде всего нам нужно одерживать победы. Мы сделали это сегодня, не очень хорошо, но нам удалось победить, и мы будем готовиться к следующей игре".