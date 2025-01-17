  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Нападающий Манчестер Юнайтед рассказал о своих ощущениях от победы над Саутгемптоном
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Манчестер Юнайтед рассказал о своих ощущениях от победы над Саутгемптоном

Англия

Вингер оформил хет-трик, став главным героем этого матча

Нападающий Манчестер Юнайтед рассказал о своих ощущениях от победы над Саутгемптоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло отреагировал на свой первый хет-трик в футболке "красных дьяволов" и поделился собственными мыслями после победы над "Саутгемптоном" (3:1).

"Мне было очень приятно забить трижды, однако для меня сейчас самым важным является то, что команда одержала победу, мы заслужили это. Я очень рад, что смог оформить свой первый хет-трик, особенно на "Олд Траффорд". Мы выиграли в этом матче, поэтому должны двигаться дальше, следующая игра будет еще тяжелее, мы должны быть сосредоточенными".

Читайте также"Мы сыграли очень плохо, но результат важнее". Аморим отреагировал на волевую победу своей команды

"Я думаю, что в первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Но мы верили до конца в то, что сможем выиграть этот матч. Мы давили на ворота соперника, наши болельщики нас двигали вперед", — добавил Диалло.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также заметим, что на счету 22-летнего Амада Диалло в этом сезоне уже 9 голов и 7 асситов в 30 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.

По теме
yellow-arrow
Агент перспективного нападающего из Бундеслиги опроверг слухи о его переходе в Арсенал
yellow-arrow
"Я останусь в Манчестер Сити, несмотря ни на что". Холанд прокомментировал подписание нового контракта с клубом
yellow-arrow
"Извините. Я здесь, чтобы остаться". Манчестер Сити оригинально объявил о подписании нового контракта с Холандом
Манчестер Юнайтед Амад Диалло
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Manchester United FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости