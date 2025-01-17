Нападающий Манчестер Юнайтед рассказал о своих ощущениях от победы над Саутгемптоном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло отреагировал на свой первый хет-трик в футболке "красных дьяволов" и поделился собственными мыслями после победы над "Саутгемптоном" (3:1).

"Мне было очень приятно забить трижды, однако для меня сейчас самым важным является то, что команда одержала победу, мы заслужили это. Я очень рад, что смог оформить свой первый хет-трик, особенно на "Олд Траффорд". Мы выиграли в этом матче, поэтому должны двигаться дальше, следующая игра будет еще тяжелее, мы должны быть сосредоточенными".

"Я думаю, что в первом тайме мы играли недостаточно хорошо. Но мы верили до конца в то, что сможем выиграть этот матч. Мы давили на ворота соперника, наши болельщики нас двигали вперед", — добавил Диалло.

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Также заметим, что на счету 22-летнего Амада Диалло в этом сезоне уже 9 голов и 7 асситов в 30 матчах за "Манчестер Юнайтед" во всех турнирах.