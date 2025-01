Юный спаситель Манчестер Юнайтед отметился важным достижением за клуб

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, оформивший хет-трик в ворота "Саутгемптона" (3:1) в АПЛ, побил рекорд Криштиану Роналду, державшийся с сезона 2007/08.

В возрасте 22 лет и 189 дней Амад стал самым молодым игроком "красных дьяволов", которому удавалось забить три гола на "Олд Траффорд" в чемпионате Англии. Таким образом ивуариец обошел Роналду по этому показателю. Также Диалло стал первым автором хет-трика в составе "МЮ" после Криштиану с апреля 2022 года.

