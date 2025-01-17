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Юный спаситель Манчестер Юнайтед отметился важным достижением за клуб
Футболисту хватило 12 минут в конце встречи, чтобы войти в историю
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, оформивший хет-трик в ворота "Саутгемптона" (3:1) в АПЛ, побил рекорд Криштиану Роналду, державшийся с сезона 2007/08.
В возрасте 22 лет и 189 дней Амад стал самым молодым игроком "красных дьяволов", которому удавалось забить три гола на "Олд Траффорд" в чемпионате Англии. Таким образом ивуариец обошел Роналду по этому показателю. Также Диалло стал первым автором хет-трика в составе "МЮ" после Криштиану с апреля 2022 года.
Aged 22 years and 189 days, Amad has become Man Utd's youngest ever hat-trick scorer at Old Trafford in the Premier League ✨ pic.twitter.com/Bmd1a6CXfd— Premier League (@premierleague) January 16, 2025
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Напомним, что вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло недавно подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом до 30 июня 2030 года.
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