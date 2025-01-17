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Юный спаситель Манчестер Юнайтед отметился важным достижением за клуб

Англия

Футболисту хватило 12 минут в конце встречи, чтобы войти в историю

Юный спаситель Манчестер Юнайтед отметился важным достижением за клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло, оформивший хет-трик в ворота "Саутгемптона" (3:1) в АПЛ, побил рекорд Криштиану Роналду, державшийся с сезона 2007/08.

В возрасте 22 лет и 189 дней Амад стал самым молодым игроком "красных дьяволов", которому удавалось забить три гола на "Олд Траффорд" в чемпионате Англии. Таким образом ивуариец обошел Роналду по этому показателю. Также Диалло стал первым автором хет-трика в составе "МЮ" после Криштиану с апреля 2022 года.

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Напомним, что вингер "Манчестер Юнайтед" Амад Диалло недавно подписал новый долгосрочный контракт со своим клубом до 30 июня 2030 года.

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АПЛ Манчестер Юнайтед Амад Диалло
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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