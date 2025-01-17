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До 2034 года. Холанд подписал с Ман Сити один из самых дорогих контрактов в истории спорта
Невероятно
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" согласовал новый долгосрочный контракт с Эрлингом Холандом. Соглашение будет рассчитано до 2034 года.
Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнстин из издания The Athletic, 24-летний норвежский форвард согласовал условия личного контракта с "горожанами" на 9,5 лет, что является рекордным сроком для АПЛ. Также отмечается, что это будет один из самых оплачиваемых контрактов в мировом футболе.
Напомним, что действующий контракт Холанда с "Манчестер Сити" действует до конца июня 2027 года.
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Также добавим, что Эрлинг Холанд присоединился к "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро летом 2022 года. За это время форвард забил 111 голов и отдал 15 ассистов в 126 матчах за клуб.
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