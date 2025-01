"Извините. Я здесь, чтобы остаться". Манчестер Сити оригинально объявил о подписании нового контракта с Холандом

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Эрлингом Холандом до лета 2034 года.

Как стало известно ранее, новый контракт 24-летнего норвежского нападающего будет рассчитан на 9,5 лет, что станет рекордной сделкой с точки зрения ее срока. Также сообщается, что Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ и мирового футбола в целом, однако финансовые условия клуб на данный момент не разглашает.

Erling's here to stay! ????



We're thrilled to announce @ErlingHaaland has extended his contract at City to 2034 ???? pic.twitter.com/38ewvPqCP7