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"Извините. Я здесь, чтобы остаться". Манчестер Сити оригинально объявил о подписании нового контракта с Холандом

Англия

Клуб выложил забавное видео с участием своего нападающего

"Извините. Я здесь, чтобы остаться". Манчестер Сити оригинально объявил о подписании нового контракта с Холандом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" на своем официальном сайте объявил о подписании нового долгосрочного контракта с Эрлингом Холандом до лета 2034 года.

Как стало известно ранее, новый контракт 24-летнего норвежского нападающего будет рассчитан на 9,5 лет, что станет рекордной сделкой с точки зрения ее срока. Также сообщается, что Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком в истории АПЛ и мирового футбола в целом, однако финансовые условия клуб на данный момент не разглашает.

В видео, которое было опубликовано в соцсетях "Манчестер Сити", Эрлинг Холанд обращается к защитникам АПЛ, с которыми он соперничал на протяжении двух с половиной лет в составе "горожан": "Извините. Я здесь, чтобы остаться. Эрлинг".

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Добавим, что в текущем сезоне Эрлинг Холанд забил 21 гол и отдал одну результативную передачу в 28 матчах за клуб во всех турнирах.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Manchester City FC
Опубликовал: Андрей Журба
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