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"Я останусь в Манчестер Сити, несмотря ни на что". Холанд прокомментировал подписание нового контракта с клубом
Нападающий горожан назвал причины, которые заставили его остаться в команде
Фото - Сайт Манчестер Сіті - www.mancity.com
Звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал новость о подписании нового долгосрочного контракта с клубом до 2034 года.
"Я очень рад подписать свой новый контракт с "Манчестер Сити". Я с нетерпением жду возможности проводить еще больше времени в этом замечательном клубе.
"Манчестер Сити" — это особенный клуб с невероятными болельщиками, в котором работает очень много фантастических людей, что помогает каждому из нас показывать свой лучший уровень на футбольном поле.
Я также хочу поблагодарить Пепа Гвардиолу и его тренерский штаб, моих товарищей по команде и всех в этом клубе, потому что все они очень сильно помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, так что я останусь в "Сити", несмотря ни на что.
Я хочу продолжать развиваться, продолжать работать, чтобы становиться лучше, и стремлюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам достичь больших успехов в будущем".
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Напомним, что вместе с "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд выиграл шесть трофеев в двух предыдущих сезонах, в том числе кубок Лиги чемпионов в сезоне 2022/23 и два чемпионства Англии подряд.
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