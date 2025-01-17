"Я останусь в Манчестер Сити, несмотря ни на что". Холанд прокомментировал подписание нового контракта с клубом

Звездный форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд прокомментировал новость о подписании нового долгосрочного контракта с клубом до 2034 года.

"Я очень рад подписать свой новый контракт с "Манчестер Сити". Я с нетерпением жду возможности проводить еще больше времени в этом замечательном клубе.

"Манчестер Сити" — это особенный клуб с невероятными болельщиками, в котором работает очень много фантастических людей, что помогает каждому из нас показывать свой лучший уровень на футбольном поле.

Я также хочу поблагодарить Пепа Гвардиолу и его тренерский штаб, моих товарищей по команде и всех в этом клубе, потому что все они очень сильно помогали мне за последние пару лет. Они сделали это место таким особенным, так что я останусь в "Сити", несмотря ни на что.

Я хочу продолжать развиваться, продолжать работать, чтобы становиться лучше, и стремлюсь сделать все возможное, чтобы попытаться помочь нам достичь больших успехов в будущем".