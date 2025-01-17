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Агент перспективного нападающего из Бундеслиги опроверг слухи о его переходе в Арсенал

Англия

Футболист, скорее всего, останется в Германии до конца сезона

Агент перспективного нападающего из Бундеслиги опроверг слухи о его переходе в Арсенал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Агент Беньямина Шешко из «РБ Лейпциг» отрицает слухи о возможном переходе игрока в «Арсенал».

"Я не знаю, откуда взялась эта история. Я никогда не говорил с "Арсеналом" о переходе Шешко на правах аренды. Он не является тем игроком, которого можно арендовать, и он никогда не был темой обсуждения в "Арсенале" или другом клубе", — сказал Элвис Басанович.

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"Даже если бы нам было известно об интересе со стороны нескольких топ-клубов к Беньямину Шешко, я могу сказать лишь то, что он является игроком "РБ Лейпциг". Только клуб может ответить на вопрос о его возможном трансфере".

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В этом сезоне 21-летний Беньямин Шешко забил 13 голов и отдал 3 ассиста в 25 матчах за клуб во всех турнирах. Его стоимость, по версии сайта Transfermarkt, оценивается в 50 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) РБ Лейпциг Беньямин Шешко
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Источник:
GiveMeSport
Опубликовал: Андрей Журба
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