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Безумные цифры. Манчестер Сити оформил Эрлингу Холанду самую большую зарплату в своей истории

Англия
Обновлено

Выросла на треть

Безумные цифры. Манчестер Сити оформил Эрлингу Холанду самую большую зарплату в своей истории

Фото: ФК Манчестер Сіті

Новина українською

"Манчестер Сити" подписал новый долгосрочный контракт с нападающим Эрлингом Холандом. Параллельно и возросла заработная плата норвежца.

Как сообщает Фабрицио Романо, теперь Холанд будет получать 500 тысяч фунтов в неделю, то есть 26 миллионов фунтов в год. Это самая большая зарплата в истории "Манчестер Сити". Также – одна из самых больших в истории АПЛ.

Ранее Эрлинг получал 375 тысяч фунтов в неделю. То есть, теперь он будет зарабатывать на треть больше.

Холанд выступает за "Манчестер Сити" с лета 2022 года. В общей сложности он провел в составе "горожан" 126 матчей, в которых отметился 126 результативными действиями (111+15).

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 200 миллионов евро. Вместе с вингером "Реала" Винисиусом Жуниором они двое являются самыми дорогими футболистами в мире.

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Манчестер Сити Эрлинг Холанд
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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