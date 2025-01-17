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Тренер Ньюкасла высказался о Борнмуте перед встречей команд в АПЛ
Английский менеджер отдал должное команде Ираолы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Гау дал комментарий накануне матча с "Борнмутом".
"Мне нравится то, как играет "Борнмут". У них было несколько удивительных матчей, когда они проигрывали, но в итоге им удавалось победить, перевернув игру с ног на голову. Против них очень трудно играть, они действительно хорошая команда. Я уверен, что в этом матче обе команды постараются добыть три очка".
"Наши футболисты сосредоточены на выступлениях, они не думают о победной серии, игроки воспринимают это правильным образом. В команде есть вера, что у нас есть хорошие игроки, и мы можем выигрывать матчи, для нас важно оставаться сосредоточенными и двигаться от матча к матчу", — добавил Гау.
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Напомним, что матч между "Ньюкаслом" и "Борнмутом" состоится в эту субботу, 18-го января. Начало игры в 14:30.
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