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Арне Слот сообщил обновленную информацию о травмированных игроках своей команды

Англия

На выходных на мерсисайдцев ждет трудная игра

Арне Слот сообщил обновленную информацию о травмированных игроках своей команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот сообщил обновленную информацию о травмированных игроках команды накануне матча с "Брентфордом".

"Нет никаких сомнений в том, что Диогу Жота является важным игроком для нас, но вчера его не было на тренировочной площадке, он ощущал дискомфорт, поэтому мы должны оценить его состояние перед завтрашней игрой. Мы должны дождаться результатов обследования. Что касается Луиса Диаса? Я предполагаю, что он чувствует себя уже намного лучше. Вчера он также не тренировался, но я уверен, что он будет тренироваться с нами сегодня. Дарвин Нуньес также сможет принять участие в следующем матче".

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Напомним, что "Ливерпуль" сыграет на выезде с "Брентфордом" в эту субботу, 18-го января. Начало матча в 17:00.

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Ливерпуль Арне Слот
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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