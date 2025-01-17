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Борнмут подписал вингера Челси
Талант из академии
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 19-летним вингером Зейном Силкоттом-Дюберри.
Он является воспитанником “Челси”, который с 2017 года находился в академии пенсионеров. Сегодня он подписал именно профессиональный контракт с "вишенками".
Ранее Силкотт-Дюбери выступал за сборные Англии разных возрастов: U-15, U-16, U-17.
На его счету ни одного матча за первую команду "Челси". До академии пенсионеров он воспитывался в Норвич Сити.
“Он, очевидно, происходит из замечательной академии “Челси”, и когда мы узнали, что он доступен, все в клубе упорно трудились, чтобы привлечь его. Мы очень рады, что теперь он игрок “Борнмута”.
Клуб снова и снова показывал, насколько он верит в игру молодых игроков, поэтому он знает, что здесь есть возможность, если он приложит усилия и покажет то, на что он способен”, – говорится в обращении клуба.
We're delighted to bring exciting prospect Zain Silcott-Duberry to #afcb ???????? pic.twitter.com/Mm71oAEKgW— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 17, 2025
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