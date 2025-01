Борнмут подписал вингера Челси

"Борнмут" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 19-летним вингером Зейном Силкоттом-Дюберри.

Он является воспитанником “Челси”, который с 2017 года находился в академии пенсионеров. Сегодня он подписал именно профессиональный контракт с "вишенками".

Ранее Силкотт-Дюбери выступал за сборные Англии разных возрастов: U-15, U-16, U-17.

На его счету ни одного матча за первую команду "Челси". До академии пенсионеров он воспитывался в Норвич Сити.

We're delighted to bring exciting prospect Zain Silcott-Duberry to #afcb ???????? pic.twitter.com/Mm71oAEKgW