Борнмут подписал вингера Челси

"Борнмут" на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с 19-летним вингером Зейном Силкоттом-Дюберри.

Он является воспитанником “Челси”, который с 2017 года находился в академии пенсионеров. Сегодня он подписал именно профессиональный контракт с "вишенками".

Ранее Силкотт-Дюбери выступал за сборные Англии разных возрастов: U-15, U-16, U-17.

На его счету ни одного матча за первую команду "Челси". До академии пенсионеров он воспитывался в Норвич Сити.

“Он, очевидно, происходит из замечательной академии “Челси”, и когда мы узнали, что он доступен, все в клубе упорно трудились, чтобы привлечь его. Мы очень рады, что теперь он игрок “Борнмута”. Клуб снова и снова показывал, насколько он верит в игру молодых игроков, поэтому он знает, что здесь есть возможность, если он приложит усилия и покажет то, на что он способен”, – говорится в обращении клуба.