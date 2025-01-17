Ключевой игрок Арсенала близок к возвращению на поле после операции

Ключевой игрок лондонского "Арсенала" близок к своему возвращению на футбольное поле.

Как сообщил журналист Кон Гаррисон, 27-летний Бен Уайт сегодня приступил к тренировкам на траве вместе с командой. Отмечается, что английский защитник "канониров" близок к возвращению на поле.

Напомним, что Бен Уайт был прооперирован в ноябре. Защитник страдал из-за проблем с коленом.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Также добавим, что в этом сезоне Уайт провел 12 игр в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.