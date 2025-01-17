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Ключевой игрок Арсенала близок к возвращению на поле после операции

Англия

Он не играл в футбол в течение трех месяцев

Ключевой игрок Арсенала близок к возвращению на поле после операции

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Ключевой игрок лондонского "Арсенала" близок к своему возвращению на футбольное поле.

Как сообщил журналист Кон Гаррисон, 27-летний Бен Уайт сегодня приступил к тренировкам на траве вместе с командой. Отмечается, что английский защитник "канониров" близок к возвращению на поле.

Напомним, что Бен Уайт был прооперирован в ноябре. Защитник страдал из-за проблем с коленом.

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Также добавим, что в этом сезоне Уайт провел 12 игр в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.

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Арсенал (Лондон) Бен Уайт
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Опубликовал: Андрей Журба
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