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Ключевой игрок Арсенала близок к возвращению на поле после операции
Он не играл в футбол в течение трех месяцев
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ключевой игрок лондонского "Арсенала" близок к своему возвращению на футбольное поле.
Как сообщил журналист Кон Гаррисон, 27-летний Бен Уайт сегодня приступил к тренировкам на траве вместе с командой. Отмечается, что английский защитник "канониров" близок к возвращению на поле.
Напомним, что Бен Уайт был прооперирован в ноябре. Защитник страдал из-за проблем с коленом.
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Также добавим, что в этом сезоне Уайт провел 12 игр в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись одним ассистом.
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