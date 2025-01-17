Наставник Челси - о трансферном окне: Шумиха вокруг игроков усложняет работу

Наставник "Челси" Энцо Мареска обеспокоен относительно влияния трансферного окна на команду. По его словам, постоянные слухи и спекуляции вокруг игроков затрудняют работу тренерского штаба.

"Это касается не только нас, это касается каждого клуба и каждого тренера. В этот момент, когда поднимается шумиха вокруг любого игрока, это нелегко, потому что даже если ты можешь сосредоточиться на футболисте, но он - человек, поэтому, вероятно, он не сосредоточен на 100%. Это не хорошо", - сказал специалист.