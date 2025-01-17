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Наставник Челси - о трансферном окне: Шумиха вокруг игроков усложняет работу

Англия

Специалист выступил на пресс-конференции

Наставник Челси - о трансферном окне: Шумиха вокруг игроков усложняет работу

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Челси" Энцо Мареска обеспокоен относительно влияния трансферного окна на команду. По его словам, постоянные слухи и спекуляции вокруг игроков затрудняют работу тренерского штаба.

"Это касается не только нас, это касается каждого клуба и каждого тренера. В этот момент, когда поднимается шумиха вокруг любого игрока, это нелегко, потому что даже если ты можешь сосредоточиться на футболисте, но он - человек, поэтому, вероятно, он не сосредоточен на 100%. Это не хорошо", - сказал специалист.

Напомним, что "Челси" 20 января сыграет против "Вулверхэмптона". Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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