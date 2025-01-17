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Гвардиола прокомментировал подписание нового контракта Холанда с Манчестер Сити

Англия

Обе стороны счастливы, и это самое главное (с)

Гвардиола прокомментировал подписание нового контракта Холанда с Манчестер Сити

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с норвежским форвардом Эрлингом Холандом.

"Я считаю, что это решение было принято обеими сторонами. Клуб не согласился бы предложить такое долгосрочное соглашение, если бы Эрлинг не был уверен, что готов отдать 10 лет своей жизни одной команде. Это свидетельствует о взаимном доверии и желании строить совместное будущее.

Обе стороны счастливы, и это самое главное", - сказал Гвардиола.

Добавим, что Холанд присоединился к "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро летом 2022 года.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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