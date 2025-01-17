Гвардиола прокомментировал подписание нового контракта Холанда с Манчестер Сити

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал подписание нового долгосрочного контракта с норвежским форвардом Эрлингом Холандом.

"Я считаю, что это решение было принято обеими сторонами. Клуб не согласился бы предложить такое долгосрочное соглашение, если бы Эрлинг не был уверен, что готов отдать 10 лет своей жизни одной команде. Это свидетельствует о взаимном доверии и желании строить совместное будущее.

Обе стороны счастливы, и это самое главное", - сказал Гвардиола.