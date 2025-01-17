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Гвардиола прокомментировал подписание нового контракта Холанда с Манчестер Сити
Обе стороны счастливы, и это самое главное (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал
"Я считаю, что это решение было принято обеими сторонами. Клуб не согласился бы предложить такое долгосрочное соглашение, если бы Эрлинг не был уверен, что готов отдать 10 лет своей жизни одной команде. Это свидетельствует о взаимном доверии и желании строить совместное будущее.
Обе стороны счастливы, и это самое главное", - сказал Гвардиола.
Добавим, что Холанд присоединился к "Манчестер Сити" из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро летом 2022 года.
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