Тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал слухи относительно трансфера их вингера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал слухи о трансфере бразильского вингера Антони.

"Как я уже неоднократно говорил, я хочу сохранить всех своих игроков. Я сосредоточен на этой команде и на том, чтобы сделать ее лучше. Конечно, я не могу предсказать, что произойдет в это трансферное окно. Посмотрим. Но Антони хорошо поработал в последнем матче против "Саутгемптона", - сказал Аморим.