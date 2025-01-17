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Тренер Манчестер Юнайтед прокомментировал слухи относительно трансфера их вингера
Я хочу сохранить всех своих игроков (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал слухи о трансфере бразильского вингера Антони.
"Как я уже неоднократно говорил, я хочу сохранить всех своих игроков. Я сосредоточен на этой команде и на том, чтобы сделать ее лучше. Конечно, я не могу предсказать, что произойдет в это трансферное окно. Посмотрим. Но Антони хорошо поработал в последнем матче против "Саутгемптона", - сказал Аморим.
Добавим, что Антони в текущем сезоне за "Манчестер Юнайтед" сыграл 13 матчей, в которых забил 1 гол.
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