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Тренер Астон Виллы рассказал о кадровой ситуации на матч против Арсенала
Эмери ответил на вопросы журналистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против "Арсенала".
"Пау Торрес выбыл и недоступен, Джон Макгинн тренируется на поле, но не готов к завтрашнему дню. Росс Баркли все еще вне игры. Диего Карлос, согласно медицинскому отчету, чувствует себя не очень хорошо, и я думаю, что он пропустит игру", - сказал Унаи.
Напомним, что 18 января в 19:30 стартует матч "Арсенал" - "Астон Вилла".
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Источник:ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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