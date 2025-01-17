Тренер Астон Виллы рассказал о кадровой ситуации на матч против Арсенала

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против "Арсенала".

"Пау Торрес выбыл и недоступен, Джон Макгинн тренируется на поле, но не готов к завтрашнему дню. Росс Баркли все еще вне игры. Диего Карлос, согласно медицинскому отчету, чувствует себя не очень хорошо, и я думаю, что он пропустит игру", - сказал Унаи.