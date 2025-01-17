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Тренер Астон Виллы рассказал о кадровой ситуации на матч против Арсенала

Англия

Эмери ответил на вопросы журналистов

Тренер Астон Виллы рассказал о кадровой ситуации на матч против Арсенала

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери рассказал о кадровой ситуации в команде накануне матча против "Арсенала".

"Пау Торрес выбыл и недоступен, Джон Макгинн тренируется на поле, но не готов к завтрашнему дню. Росс Баркли все еще вне игры. Диего Карлос, согласно медицинскому отчету, чувствует себя не очень хорошо, и я думаю, что он пропустит игру", - сказал Унаи.

Напомним, что 18 января в 19:30 стартует матч "Арсенал" - "Астон Вилла".

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Унаи Эмери Арсенал (Лондон) Астон Вилла
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Источник:
ВВС
Опубликовал: Екатерина Власова
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