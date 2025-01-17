Тренер Ливерпуля высказался о новом контракте Холанда с Ман Сити

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился мыслями о продолжении сотрудничества "Манчестер Сити" с форвардом Эрлингом Холандом.

"Мы знаем, насколько хорошо мы должны играть каждый день, чтобы конкурировать в этой лиге. Речь идет не только о клубе, о котором вы упоминаете. "Челси" также потратил 1,2 миллиарда фунтов, „Манчестер Юнайтед“ потратил невероятную сумму. Каждая команда здесь тратит много денег, поэтому эта лига является такой интересной для участия.

В некоторые сезоны "Ливерпуль" тратил чуть больше, в другой период - другие команды тратили чуть больше. Именно это делает эту лигу такой напряженной и сложной. Но мы все еще можем конкурировать со всеми этими клубами, которые тратят невероятные суммы денег", - сказал Слот.