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Тренер Ливерпуля высказался о новом контракте Холанда с Ман Сити
Специалист дал комментарий
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Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот поделился мыслями о
"Мы знаем, насколько хорошо мы должны играть каждый день, чтобы конкурировать в этой лиге. Речь идет не только о клубе, о котором вы упоминаете. "Челси" также потратил 1,2 миллиарда фунтов, „Манчестер Юнайтед“ потратил невероятную сумму. Каждая команда здесь тратит много денег, поэтому эта лига является такой интересной для участия.
В некоторые сезоны "Ливерпуль" тратил чуть больше, в другой период - другие команды тратили чуть больше. Именно это делает эту лигу такой напряженной и сложной. Но мы все еще можем конкурировать со всеми этими клубами, которые тратят невероятные суммы денег", - сказал Слот.
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