Милан почти договорился о подписании капитана Манчестер Сити

"Манчестер Сити" и "Милан" ведут активные переговоры по переходу правого защитника Кайла Уокера.

Как пишет Фабрицио Романо, стороны уже близки к достижению соглашения. Осталось согласовать лишь детали личного контракта между футболистом и "Миланом". Ожидается, что англичанин подпишет договор до июня 2027 года.

Добавим, что у Кайла с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1158 минут.