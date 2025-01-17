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Милан почти договорился о подписании капитана Манчестер Сити

Англия

Пока еще ведутся переговоры

Милан почти договорился о подписании капитана Манчестер Сити

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" и "Милан" ведут активные переговоры по переходу правого защитника Кайла Уокера.

Как пишет Фабрицио Романо, стороны уже близки к достижению соглашения. Осталось согласовать лишь детали личного контракта между футболистом и "Миланом". Ожидается, что англичанин подпишет договор до июня 2027 года.

Добавим, что у Кайла с "Манчестер Сити" контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. Футболист в текущем сезоне сыграл 18 матчей - 1158 минут.

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Кайл Уокер Манчестер Сити Милан
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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