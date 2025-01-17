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Ньюкасл – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Команда Эдди Хау набрала невероятную форму
Getty Images / Global Images Ukraine
"Сороки" побеждают и не устают это делать. Они выиграли последние 6 матчей во всех турнирах, а Александер Исак забивает уже в 8 матчах подряд.
И именно в этот период к ним приезжает в гости Забарный и компания. Им будет непросто, это точно.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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