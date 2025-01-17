Ньюкасл – Борнмут. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

"Сороки" побеждают и не устают это делать. Они выиграли последние 6 матчей во всех турнирах, а Александер Исак забивает уже в 8 матчах подряд.

И именно в этот период к ним приезжает в гости Забарный и компания. Им будет непросто, это точно.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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