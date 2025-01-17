Тренер Тоттенхэма прокомментировал зимнюю трансферную политику клуба

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал политику команды на трансферном рынке.

"Это нелегко, как и у всех клубов, и я думаю, что традиционно это становится более интенсивным в последнюю неделю окна. Клуб упорно работает. Январь - не самый простой месяц, но я знаю, что за кулисами ведется тяжелая работа - привлечение новых игроков.

Это не разочарование. Разочарованием было бы, если бы клуб не работал упорно, но он работает", - сказал специалист.