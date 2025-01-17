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Тренер Тоттенхэма прокомментировал зимнюю трансферную политику клуба
Это не разочарование (с)
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал политику команды на трансферном рынке.
"Это нелегко, как и у всех клубов, и я думаю, что традиционно это становится более интенсивным в последнюю неделю окна. Клуб упорно работает. Январь - не самый простой месяц, но я знаю, что за кулисами ведется тяжелая работа - привлечение новых игроков.
Это не разочарование. Разочарованием было бы, если бы клуб не работал упорно, но он работает", - сказал специалист.
Добавим, что 19 января "Тоттенхэм" сыграет против "Эвертона". Начало - в 16:00 по киевскому времени.
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