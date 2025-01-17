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Тренер Тоттенхэма прокомментировал зимнюю трансферную политику клуба

Англия

Это не разочарование (с)

Тренер Тоттенхэма прокомментировал зимнюю трансферную политику клуба

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу прокомментировал политику команды на трансферном рынке.

"Это нелегко, как и у всех клубов, и я думаю, что традиционно это становится более интенсивным в последнюю неделю окна. Клуб упорно работает. Январь - не самый простой месяц, но я знаю, что за кулисами ведется тяжелая работа - привлечение новых игроков.

Это не разочарование. Разочарованием было бы, если бы клуб не работал упорно, но он работает", - сказал специалист.

Добавим, что 19 января "Тоттенхэм" сыграет против "Эвертона". Начало - в 16:00 по киевскому времени.

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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