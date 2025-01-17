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Арсенал – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Унаи Эмери попытается ворваться в борьбу за топ-4

Арсенал – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" имеет очевидные амбиции снова оказаться в топ-4 по итогам сезона. Пока они сохраняют хорошие шансы это сделать, впрочем для реального навязывания борьбы необходимо побеждать даже в таких сложных матчах.

У "Арсенала" свои амбиции и планы, у них борьба за чемпионство, поэтому терять очки нельзя.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляція матчу "Арсенал" — "Астон Вілла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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