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Вингером Вест Хэма заинтересовался клуб из Саудовской Аравии

Англия

Луис Гильерме может покинуть английский клуб

Вингером Вест Хэма заинтересовался клуб из Саудовской Аравии

Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский правый вингер "Вест Хэма" Луис Гильерме может уже в этом месяце сменить английскую Премьер-лигу на саудовскую Про-лигу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Заинтересованность в услугах Гильерме проявил один из лидеров саудовского футбола - "Аль-Хиляль". Представители клуба уже установили контакт с агентами игрока, чтобы обсудить возможность трансфера. Пока что о конкретных условиях сделки не сообщается.

Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 5 матчей - 43 минуты.

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Саудовская Аравия Вест Хэм Луис Гильерме
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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