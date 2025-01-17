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Вингером Вест Хэма заинтересовался клуб из Саудовской Аравии
Луис Гильерме может покинуть английский клуб
Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский правый вингер "Вест Хэма" Луис Гильерме может уже в этом месяце сменить английскую Премьер-лигу на саудовскую Про-лигу. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Заинтересованность в услугах Гильерме проявил один из лидеров саудовского футбола - "Аль-Хиляль". Представители клуба уже установили контакт с агентами игрока, чтобы обсудить возможность трансфера. Пока что о конкретных условиях сделки не сообщается.
Луис за "Вест Хэм" в текущем сезоне сыграл 5 матчей - 43 минуты.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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