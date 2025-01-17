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АПЛ больше нет претензий к Эвертону из-за нарушения финансовых правил PSR

Англия
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АПЛ больше нет претензий к Эвертону из-за нарушения финансовых правил PSR

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Английская Премьер-лига закрыла расследование по финансовым нарушениям клуба за период, заканчивающийся сезоном 2022/23.

После длительного рассмотрения дополнительной информации и документов, предоставленных клубом, Дирекция Премьер-лиги пришла к выводу, что продолжение расследования нецелесообразно. Таким образом, все обвинения против "Эвертона" были сняты.

"Рассмотрение второй части дела было приостановлено, чтобы предоставить клубу время для предоставления дополнительной информации и документов Правлению Премьер-лиги относительно соответствующего принятого метода бухгалтерского учета.

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Подробно рассмотрев дополнительную информацию и документы, предоставленные клубом, Дирекция Премьер-лиги пришла к выводу, что продолжение рассмотрения второй части их жалобы не является целесообразным или пропорциональным.

Клуб и лига соглашаются, что на этом завершаются все разбирательства между лигой и клубом о нарушениях клубом Регламента за финансовые годы, заканчивающиеся 30 июня 2022 года и 30 июня 2023 года", - говорится в заявлении.

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Источник:
Everton
Опубликовал: Екатерина Власова
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