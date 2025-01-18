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Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Забарный попытается прервать голевую серию Исака

Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Восемь матчей подряд шведский нападающий "Ньюкасла" забивает. Пока его очень тяжело остановить, в прошлом матче он отправил два гола в ворота "Вулверхэмптона". Станет ли "Борнмут" следующей жертвой Исака?

Забарный и компания сделают все возможное, чтобы остановить его и весь "Ньюкасл". Вот только сейчас "сороки" в такой форме, что сделать это будет очень тяжело.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Ньюкасл" — "Борнмут"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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