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Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Забарный попытается прервать голевую серию Исака
Getty Images / Global Images Ukraine
Восемь матчей подряд шведский нападающий "Ньюкасла" забивает. Пока его очень тяжело остановить, в прошлом матче он отправил два гола в ворота "Вулверхэмптона". Станет ли "Борнмут" следующей жертвой Исака?
Забарный и компания сделают все возможное, чтобы остановить его и весь "Ньюкасл". Вот только сейчас "сороки" в такой форме, что сделать это будет очень тяжело.
Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.
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Английская Премьер-лига. 22-й тур.
18 января. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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