Ньюкасл – Борнмут. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Восемь матчей подряд шведский нападающий "Ньюкасла" забивает. Пока его очень тяжело остановить, в прошлом матче он отправил два гола в ворота "Вулверхэмптона". Станет ли "Борнмут" следующей жертвой Исака?

Забарный и компания сделают все возможное, чтобы остановить его и весь "Ньюкасл". Вот только сейчас "сороки" в такой форме, что сделать это будет очень тяжело.

Стартовый свисток прозвучит в 14:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 14:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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