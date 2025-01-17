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Брентфорд - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Брентфорд - Ливерпуль: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Брентфорд - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 22-го тура АПЛ "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с лидером чемпионата — "Ливерпулем".

Команда Томаса Франка смогла удивить "Манчестер Сити" на своем поле в прошлом туре, вырвав ничью в конце матча. Смогут ли "пчелы" проявить свой характер против мерсисайдцев? Увидим уже в эту субботу.

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football

Матч начнется в 17:00 по киевскому времени в субботу, 18-го января.

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Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляція матчу Брентфорд - Ліверпуль
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Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Брентфорд (Лондон) Ливерпуль Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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