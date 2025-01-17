Брентфорд - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

В матче 22-го тура АПЛ "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с лидером чемпионата — "Ливерпулем".

Команда Томаса Франка смогла удивить "Манчестер Сити" на своем поле в прошлом туре, вырвав ничью в конце матча. Смогут ли "пчелы" проявить свой характер против мерсисайдцев? Увидим уже в эту субботу.

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Матч начнется в 17:00 по киевскому времени в субботу, 18-го января.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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