Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Брентфорд - Ливерпуль. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Брентфорд - Ливерпуль: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 18.01.25 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 22-го тура АПЛ "Брентфорд" Егора Ярмолюка встретится с лидером чемпионата — "Ливерпулем".
Команда Томаса Франка смогла удивить "Манчестер Сити" на своем поле в прошлом туре, вырвав ничью в конце матча. Смогут ли "пчелы" проявить свой характер против мерсисайдцев? Увидим уже в эту субботу.
- Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football
Матч начнется в 17:00 по киевскому времени в субботу, 18-го января.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если у вас отсутствует возможность посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Безумные цифры. Манчестер Сити оформил Эрлингу Холанду самую большую зарплату в своей истории
- "Я все понял об этом человеке". Богданов рассказал, кто его подставил и убрал из Колоса
- До 2034 года. Холанд подписал с Ман Сити один из самых дорогих контрактов в истории спорта
- Челси может подать иск на 70 млн против УАФ из-за Мудрика, - источник
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО