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Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Арне Слот без побед в двух матчах Премьер-лиги подряд

Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Лидер АПЛ в последнее время потерял свой рельсовый победный ход. Спад ожидался, ведь невозможно столь сильно и ровно провести весь сезон. Возможно, самый трудный период уже пройден и дальше снова только вверх, увидим.

Однако в последних двух турах они теряли очки, сначала против "Манчестер Юнайтед", а затем и против "Ноттингем Форест". Также между этими матчами было поражение в Кубке Лиги от "Тоттенхэма". Болельщики заждались побед и матч с "Брентфордом" выглядит как неплохая возможность забрать свое.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 17:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Брентфорд" — "Ливерпуль"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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