Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Лидер АПЛ в последнее время потерял свой рельсовый победный ход. Спад ожидался, ведь невозможно столь сильно и ровно провести весь сезон. Возможно, самый трудный период уже пройден и дальше снова только вверх, увидим.

Однако в последних двух турах они теряли очки, сначала против "Манчестер Юнайтед", а затем и против "Ноттингем Форест". Также между этими матчами было поражение в Кубке Лиги от "Тоттенхэма". Болельщики заждались побед и матч с "Брентфордом" выглядит как неплохая возможность забрать свое.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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6.00 5.20 1.47 Узнать больше

Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 17:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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