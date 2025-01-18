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Брентфорд – Ливерпуль. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Арне Слот без побед в двух матчах Премьер-лиги подряд
Getty Images / Global Images Ukraine
Лидер АПЛ в последнее время потерял свой рельсовый победный ход. Спад ожидался, ведь невозможно столь сильно и ровно провести весь сезон. Возможно, самый трудный период уже пройден и дальше снова только вверх, увидим.
Однако в последних двух турах они теряли очки, сначала против "Манчестер Юнайтед", а затем и против "Ноттингем Форест". Также между этими матчами было поражение в Кубке Лиги от "Тоттенхэма". Болельщики заждались побед и матч с "Брентфордом" выглядит как неплохая возможность забрать свое.
Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени в субботу, 18 января.
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Английская Премьер-лига. 22-й тур.
18 января. 17:00. Лондон. "Брентфорд Коммьюнити"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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