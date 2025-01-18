Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Посреди этой недели "канониры" смогли сократить отставание от лидера АПЛ после победы в северо-лондонском дерби. Теперь команда Слота выглядит не такой уж недостижимой.

Нужно продолжать побеждать и вскоре мы сможем увидеть реальную борьбу за титул. Но смогут ли "канониры" выдать серию побед?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 19:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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