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Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Микель Артета наконец-то увидел на горизонте "Ливерпуль"

Арсенал – Астон Вилла. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Посреди этой недели "канониры" смогли сократить отставание от лидера АПЛ после победы в северо-лондонском дерби. Теперь команда Слота выглядит не такой уж недостижимой.

Нужно продолжать побеждать и вскоре мы сможем увидеть реальную борьбу за титул. Но смогут ли "канониры" выдать серию побед?

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 18 января.

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Английская Премьер-лига. 22-й тур.

18 января. 19:30. Лондон. "Эмирейтс"

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Арсенал" — "Астон Вилла"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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