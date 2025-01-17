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Айнтрахт подтвердил, что ведет переговоры о трансфере своего звездного форварда в Манчестер Сити

Англия
Обновлено

Сделка уже заключена. Ждем официально

Айнтрахт подтвердил, что ведет переговоры о трансфере своего звездного форварда в Манчестер Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

"Айнтрахт Франкфурт" подтвердил, что ведет переговоры по трансферу своего форварда Омара Мармуша в "Манчестер Сити". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Как пишет Фабрицио Романо, соглашение между клубами было достигнуто вчера, 16 января, после длительных переговоров. Финансовые детали трансфера пока что не разглашаются.

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Сегодня, 17 января, Омара Мармуша нет в заявке "Айнтрахта" на матч против "Боруссии Д", что свидетельствует о его близком переходе в новый клуб.

Добавим, что Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.

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