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Астон Вилла положила глаз на защитника Леванте

Англия

Уже все стороны договорились между собой

Астон Вилла положила глаз на защитника Леванте

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Астон Вилла" договорилась о подписании контракта с испанским правым защитником Андресом Гарсией. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист переходит из "Леванте" за сумму около 7 миллионов евро.

Андрес в текущем сезоне провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал три ассиста.

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Леванте (Валенсия) Астон Вилла
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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