Астон Вилла положила глаз на защитника Леванте

"Астон Вилла" договорилась о подписании контракта с испанским правым защитником Андресом Гарсией. Об этом пишет Фабрицио Романо.

По информации источника, футболист переходит из "Леванте" за сумму около 7 миллионов евро.

Андрес в текущем сезоне провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал три ассиста.