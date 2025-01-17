Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Астон Вилла положила глаз на защитника Леванте
Уже все стороны договорились между собой
Getty Images/Global Images Ukraine
"Астон Вилла" договорилась о подписании контракта с испанским правым защитником Андресом Гарсией. Об этом пишет Фабрицио Романо.
По информации источника, футболист переходит из "Леванте" за сумму около 7 миллионов евро.
Андрес в текущем сезоне провел 23 матча, в которых забил 3 гола и отдал три ассиста.
Читайте такжеАрсенал – Астон Вилла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Из Украины в Хорватию. Гимнаст Илья Ковтун меняет гражданство
- Английский клуб сделал предложение по Калюжному, - источник
- Не поразили Шовковского. Два игрока, которые проходили просмотр в Динамо, не останутся в команде
- Забарный: Не мог даже представить, что в Англии будут петь обо мне песню
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров
- Российская модель наказана за клевету на Тео Эрнандеса. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000