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Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед
Денис Лоу умер в возрасте 84 лет
Манчестер Юнайтед
В возрасте 84 лет умер один из величайших футболистов в истории, легендарный шотландец Денис Лоу. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю "Манчестер Юнайтед".
За 406 матчей в футболке "Манчестер Юнайтед" он забил 237 голов, заняв почетное третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.
В 1964 году футболист получил самую престижную индивидуальную награду в футболе - "Золотой мяч".
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Лоу выступал за сборную Шотландии - на его счету 31 гол в 54 матчах.
Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law.— Manchester United (@ManUtd) January 17, 2025
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