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Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед

Англия
Обновлено

Денис Лоу умер в возрасте 84 лет

Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед

Новина українською

В возрасте 84 лет умер один из величайших футболистов в истории, легендарный шотландец Денис Лоу. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю "Манчестер Юнайтед".

За 406 матчей в футболке "Манчестер Юнайтед" он забил 237 голов, заняв почетное третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

В 1964 году футболист получил самую престижную индивидуальную награду в футболе - "Золотой мяч".

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Лоу выступал за сборную Шотландии - на его счету 31 гол в 54 матчах.

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Манчестер Юнайтед
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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Екатерина Власова
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