Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед

В возрасте 84 лет умер один из величайших футболистов в истории, легендарный шотландец Денис Лоу. Его имя навсегда вписано золотыми буквами в историю "Манчестер Юнайтед".

За 406 матчей в футболке "Манчестер Юнайтед" он забил 237 голов, заняв почетное третье место в списке лучших бомбардиров клуба за всю историю.

В 1964 году футболист получил самую престижную индивидуальную награду в футболе - "Золотой мяч".

Лоу выступал за сборную Шотландии - на его счету 31 гол в 54 матчах.

Manchester United is saddened to bring you the following statement from the family of Denis Law.