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Наставник ПСЖ - о матче против Ланса: Играть против них всегда тяжело
Специалист поделился мыслями
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "ПСЖ" Луис Энрике выступил на пресс-конференции накануне матча против "Ланса".
"Это наш третий матч против "Ланса" в этом сезоне, и играть против них всегда трудно, особенно на их поле, где атмосфера просто невероятная. Но мы прекрасно поработали и отправляемся туда с оптимизмом.
Каждый поединок против них отличается. В первой игре они прессинговали больше, в матче Кубка - играли более осторожно. Мы знаем, что будет сложно, но у нас есть мотивация снова их обыграть", - сказал специалист.
Добавим, что матч "Ланс" - "ПСЖ" стартует 18 января в 18:00 по киевскому времени.
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