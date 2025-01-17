Наставник ПСЖ - о матче против Ланса: Играть против них всегда тяжело

Наставник "ПСЖ" Луис Энрике выступил на пресс-конференции накануне матча против "Ланса".

"Это наш третий матч против "Ланса" в этом сезоне, и играть против них всегда трудно, особенно на их поле, где атмосфера просто невероятная. Но мы прекрасно поработали и отправляемся туда с оптимизмом.

Каждый поединок против них отличается. В первой игре они прессинговали больше, в матче Кубка - играли более осторожно. Мы знаем, что будет сложно, но у нас есть мотивация снова их обыграть", - сказал специалист.