Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Рубен Аморим поделился о том, на что будет похож сезон 2024/25
Сообщает, что этот сезон будет американскими горками
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о том, какой сезон покажется для "красных дьяволов".
"Я думаю, что до конца сезона будет тяжело. Будут американские горки.
Всё зависит от того, сколько времени на тренировку. У нас было 7 тренировок за 14–15 матчей. Это очень тяжело, но мы должны продолжать и стараться побеждать. Иногда мы играем хорошо, иногда плохо. Мы постараемся побеждать", – сказал коуч "МЮ".
Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится на 12 месте в турнирной таблице АПЛ.
Популярное сейчас
- Мария Гвардиола рассказала о причинах расставания своих родителей
- Довбик помог Роме победить Дженоа. Оценки украинца за матч
- Обладатель Золотого мяча. Ушел из жизни легендарный форвард Манчестер Юнайтед
- Испанские СМИ назвали причину возможного расставания Гвардиолы с женой
- Жена Зубкова - о своих фотосессиях: Мужчина для женщины хозяин, что ли? Мое тело – мое дело
- Винисиус больше не холостяк: пара долго скрывала свои отношения. ФОТО красавицы-половинки