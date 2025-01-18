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Рубен Аморим поделился о том, на что будет похож сезон 2024/25

Англия

Сообщает, что этот сезон будет американскими горками

Рубен Аморим поделился о том, на что будет похож сезон 2024/25

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о том, какой сезон покажется для "красных дьяволов".

"Я думаю, что до конца сезона будет тяжело. Будут американские горки.

Всё зависит от того, сколько времени на тренировку. У нас было 7 тренировок за 14–15 матчей. Это очень тяжело, но мы должны продолжать и стараться побеждать. Иногда мы играем хорошо, иногда плохо. Мы постараемся побеждать", – сказал коуч "МЮ".

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Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" находится на 12 месте в турнирной таблице АПЛ.

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Источник:
espn
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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