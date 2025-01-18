Рубен Аморим поделился о том, на что будет похож сезон 2024/25

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим высказался о том, какой сезон покажется для "красных дьяволов".

"Я думаю, что до конца сезона будет тяжело. Будут американские горки.

Всё зависит от того, сколько времени на тренировку. У нас было 7 тренировок за 14–15 матчей. Это очень тяжело, но мы должны продолжать и стараться побеждать. Иногда мы играем хорошо, иногда плохо. Мы постараемся побеждать", – сказал коуч "МЮ".