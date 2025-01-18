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Слот: Мы еще не вытащили из Нуньеса самое лучшее в этом сезоне

Англия
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Пока забил несколько голов

Слот: Мы еще не вытащили из Нуньеса самое лучшее в этом сезоне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал игру нападающего команды Дарвина Нуньеса.

“Дарвин Нуньес будет забивать голы, я уверен. Он всегда это делал в своей карьере.

Дарвин – это нападающий, которого мы должны использовать определенным образом, и мы еще не смогли вытащить из него самое лучшее в этом сезоне”, – сказал Слот.

В текущем сезоне на счету Нуньеса 26 матчей во всех турнирах, в которых он отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами. Однако в рамках АПЛ нападающий провел всего 35% поединков в основе.

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Ливерпуль Арне Слот Дарвин Нуньес
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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