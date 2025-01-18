Слот: Мы еще не вытащили из Нуньеса самое лучшее в этом сезоне

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал игру нападающего команды Дарвина Нуньеса.

“Дарвин Нуньес будет забивать голы, я уверен. Он всегда это делал в своей карьере.

Дарвин – это нападающий, которого мы должны использовать определенным образом, и мы еще не смогли вытащить из него самое лучшее в этом сезоне”, – сказал Слот.