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Слот: Мы еще не вытащили из Нуньеса самое лучшее в этом сезоне
Пока забил несколько голов
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот прокомментировал игру нападающего команды Дарвина Нуньеса.
“Дарвин Нуньес будет забивать голы, я уверен. Он всегда это делал в своей карьере.
Дарвин – это нападающий, которого мы должны использовать определенным образом, и мы еще не смогли вытащить из него самое лучшее в этом сезоне”, – сказал Слот.
В текущем сезоне на счету Нуньеса 26 матчей во всех турнирах, в которых он отличился четырьмя голами и четырьмя ассистами. Однако в рамках АПЛ нападающий провел всего 35% поединков в основе.
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