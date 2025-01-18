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Арсенал и Манчестер Сити следит за 18-летним игроком Русенборга

Англия

Новый Холанд

Арсенал и Манчестер Сити следит за 18-летним игроком Русенборга

Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" и "Арсенал" заинтересованы 18-летним норвежцем Сверре Нюпаном. Об этом сообщает The Telegraph.

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Полузащитник "Русенборга" Сверре Нюпан считается новым Холандом, и им заинтересуется два клуба АПЛ - "Манчестер Сити" и "Арсенал". Решение, в который клуб перейдет игрок, будет принято в ближайшее время.

Напомним, в сезоне чемпионата Норвегии 2024 года Нюпан забил восемь голов в 28 матчах.

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Арсенал (Лондон) Манчестер Сити
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Источник:
telegraph
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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