Арсенал и Манчестер Сити следит за 18-летним игроком Русенборга

"Манчестер Сити" и "Арсенал" заинтересованы 18-летним норвежцем Сверре Нюпаном. Об этом сообщает The Telegraph.

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Полузащитник "Русенборга" Сверре Нюпан считается новым Холандом, и им заинтересуется два клуба АПЛ - "Манчестер Сити" и "Арсенал". Решение, в который клуб перейдет игрок, будет принято в ближайшее время.

Напомним, в сезоне чемпионата Норвегии 2024 года Нюпан забил восемь голов в 28 матчах.