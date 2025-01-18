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Гвардиола сравнил нападающего Манчестер Сити с одним из футболистов, с которым работал ранее

Англия

Поразительное сравнение

Гвардиола сравнил нападающего Манчестер Сити с одним из футболистов, с которым работал ранее

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола сравнил нападающего клуба с одним из футболистов, с которым работал ранее.

По словам испанца, Эрлинг Холанд похож на Лионеля Месси, но их нельзя сравнивать.

"С точки зрения статистики и забитых голов Холанд похож на Лео. Но они разные игроки. Их нельзя сравнивать. Лео может играть на разных позициях и может принести пользу своим товарищам по команде. Это несравнимо", - сказал Гвардиола.

Напомним, что Холанд 17 января продлил контракт с "Манчестер Сити" на 9,5 лет.

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В этом сезоне футболист сборной Норвегии в 28-ми матчах за английский клуб забил 21 гол и отдал одну голевую передачу.

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Источник:
Eurosport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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