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Команда Ильи Забарного едет в гости к Ньюкаслу. Попал ли украинец в стартовый состав?
Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени
Getty Images / Global Images Ukraine
22-й тур Английской Премьер-Лиги открывает матч между "Ньюкаслом" и "Борнмутом".
Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут.
#NEWBOU ready ???? pic.twitter.com/RLKyDtN57C— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) January 18, 2025
"Ньюкасл" представил следующий состав на матч.
Unchanged. ✊ pic.twitter.com/H3KOpmwP6F— Newcastle United (@NUFC) January 18, 2025
В этом сезоне Илья Забарный сыграл в 21-м матче Премьер-Лиги за "Борнмут". Также защитник выходил в старте на матч Кубка Англии против "Вест Бромвича".
Украинец получил две жёлтые карточки – в матчах против "Брентфорда" и "Вулверхэмптона".
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Перед матчем "Ньюкасл" занимает 4-е место, набрав 38 очков. "Борнмут" - восьмой с 34-мя очками.
Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени.
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