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Команда Ильи Забарного едет в гости к Ньюкаслу. Попал ли украинец в стартовый состав?

Англия
Обновлено

Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени

Команда Ильи Забарного едет в гости к Ньюкаслу. Попал ли украинец в стартовый состав?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

22-й тур Английской Премьер-Лиги открывает матч между "Ньюкаслом" и "Борнмутом".

Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут.

"Ньюкасл" представил следующий состав на матч.

В этом сезоне Илья Забарный сыграл в 21-м матче Премьер-Лиги за "Борнмут". Также защитник выходил в старте на матч Кубка Англии против "Вест Бромвича".

Украинец получил две жёлтые карточки – в матчах против "Брентфорда" и "Вулверхэмптона".

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Перед матчем "Ньюкасл" занимает 4-е место, набрав 38 очков. "Борнмут" - восьмой с 34-мя очками.

Матч начнётся в 14:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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